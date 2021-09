15.09.2021 ( vor 2 Tagen )



Paris (dpa) - In Frankreich gilt von diesem Mittwoch an für bestimmte Berufsgruppen eine Paris (dpa) - In Frankreich gilt von diesem Mittwoch an für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Bei Missachtung droht eine Suspendierung ohne Fortzahlung des Lohns. Mindestens eine erste Impfung müssen nun Beschäftigte nachweisen, die im Krankenhaus- und Pflegebereich arb 👓 Vollständige Meldung