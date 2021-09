19.09.2021 ( vor 8 Stunden )



In einer Woche wird gewählt. Umfragen prognostizieren der Union eine historische Schlappe. In dieser Situation eröffnet Bundestagspräsident und CDU-Urgestein Schäuble einen alten parteiinternen Streit neu und weist der Kanzlerin eine erhebliche Mitverantwortung für die zu erwartende Wahlniederlage zu. 👓 Vollständige Meldung