21.09.2021 ( vor 5 Stunden )

Brasiliens Präsident Bolsonaro ist als Gegner von Corona -Maßnahmen berüchtigt, auch impfen ließ er sich nach eigenen Angaben nicht. Sein Aufenthalt in New York wird dadurch nicht einfacher. Mutmaßlich wegen seiner fehlenden Corona-Impfung hat Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro am Rande der UN-Gene