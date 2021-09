22.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Chinas Staatschef kündigt an, keine neuen Kohlekraftwerke im Chinas Staatschef kündigt an, keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland mehr zu bauen. Stattdessen will er ärmere Länder in puncto grüne Energien unterstützen. Für den Kampf gegen den Klimawandel ist Xi Jinpings Ansage von großer Tragweite. Doch viele Fragen bleiben offen. 👓 Vollständige Meldung