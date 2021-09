22.09.2021 ( vor 15 Stunden )



FDP-Vize Kubicki ist während des Lockdowns in illegal geöffnete Kneipen gegangen, wie er in einem Interview verrät. Beim Sinnieren über unsinnige Corona Maßnahmen kommt er auch auf den SPD-Politiker Lauterbach zu sprechen. Aber der findet das gar nicht lustig. 👓 Vollständige Meldung