Der amtierende Vizemeister RB Leipzig ist mittelmäßig in die Saison gestartet - doch gegen Hertha BSC scheint dem Fußball-Bundesligisten ein Befreiungsschlag zu gelingen. In Leverkusen knackt ein 18-Jähriger die Bestmarke von Köln -Legende Lukas Podolski und in Frankfurt haben die Ärzte viel zu tun.