25.09.2021 ( vor 13 Stunden )

Ohne Toptorjäger und Kapitän tritt Borussia Dortmund in Mönchengladbach an - und schwächt sich dann schon vor der Pause mit einer Gelb-Roten Karte. Gladbach ist durchsetzungsstärker, vor allem in der entscheidenden Situation. Für den BVB ein Rückschlag auf der Jagd nach dem FC Bayern