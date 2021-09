27.09.2021 ( vor 12 Stunden )



"Es ist schon bitter": Die CDU muss an diesem Wahlabend in Mecklenburg-Vorpommern eine weitere herbe Niederlage einstecken. Auch das Direktmandat im bisherigen Bundestagswahlkreis von Angela Merkel geht verloren - an die SPD. Die Union bleibt mit einem historisch schlechten Wahlergebnis zurück. 👓 Vollständige Meldung