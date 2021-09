27.09.2021 ( vor 3 Stunden )



New York (dpa) - Abschied von New York (dpa) - Abschied von Gabby Petito : Zahlreiche Menschen haben am Sonntag bei einer emotionalen Trauerfeier in der Nähe von New York der getöteten 22-Jährigen gedacht. Ihr Vater Joseph Petito beschrieb seine Tochter in seiner Grabrede in Holbrooke auf Long Island laut CNN als "glückliches Mäd 👓 Vollständige Meldung