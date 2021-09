27.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Eigentlich sollte die Wahl in Deutschland ja geheim vonstattengehen. Das allerdings scheint nicht mal CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet so ganz verstanden zu haben. Auch Sophia Thomalla macht aus ihrem Abstimmungsverhalten, das aber ebenfalls wenig überraschend ist, keinen Hehl.