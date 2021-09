Der Kommentäter Sehr schön, damit dürfte die #FDP für viele unwählbar geworden sein https://t.co/XEI8kTRWLM vor 3 Tagen Uwe Klages @AMegaforce @AliKaanSevinc @alf_frommer "So kann es nicht nochmal gehen." Am liebsten wäre den Grünen laut Habeck e… https://t.co/ChNNTqSPzY vor 3 Tagen Torsten Böhmer @hubertus_heil @OlafScholz @spdde Die Aussage stimmt zum Glück nicht: "Am liebsten wäre den Grünen laut Habeck ein… https://t.co/Dysi1nRD6c vor 3 Tagen Torsten Böhmer @BerlinerNotizen Bei Reuters geht das Zitat noch weiter: "Am liebsten wäre den Grünen laut Habeck ein Bündnis nur m… https://t.co/u44e6BQtCQ vor 3 Tagen