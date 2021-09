29.09.2021 ( vor 5 Stunden )



Stürmisches Wetter sind die Menschen an der Kieler Förde gewohnt, doch jetzt hat in der Stadt ein Tornado gewütet. Mehrere Menschen wurden ins Wasser gespült und verletzt. Ein Tornado hat nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochabend in Kiel mehrere Menschen ins Wasser gespült. Vier seien bei de