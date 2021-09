30.09.2021 ( vor 2 Stunden )

Wenn Cristiano Ronaldo spielt, ist Spektakel garantiert. Der neue Rekordspieler in der Champions League bringt im ersten Königsklassen-Heimspiel seit seiner Rückkehr zu Manchester United die Fans und seine Teamkollegen zur Ekstase. Weil er tut, was ein Starstürmer eben so drauf hat.