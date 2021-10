02.10.2021 ( vor 4 Stunden )



Derzeit läuft bei VW die Planungsrunde, mit Auswirkungen bis in die zweite Hälfte der 20er-Jahre. Betriebsratschefin Cavallo fordert dabei klare Pläne für das derzeit nicht ausgelastete Stammwerk in Wolfsburg. Ihre Lösung: Schneller E-Autos produzieren.