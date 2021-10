ntv Nachrichten Interview mit Katja Kipping: "Was hat Christian Lindner besser gemacht?" https://t.co/whEUVxvxQg vor 3 Stunden Ardilla_C 🐿 Interview Katja Kipping. "Was hat Christian Lindner besser gemacht?". Welches Missverständnis gibt es zu klären? K… https://t.co/sylZqDlJp6 vor 3 Stunden Mojmir Hlinka Interview mit Katja Kipping. "Was hat Christian Lindner besser gemacht?". Nun, er ist zumindest kein Dieb, kein Ent… https://t.co/eQaMchhwo6 vor 4 Stunden Cityreport24 Interview mit Katja Kipping: "Was hat Christian Lindner besser gemacht?" https://t.co/FjuQnjfJA3 https://t.co/AhVGnzAFW3 vor 4 Stunden