03.10.2021 ( vor 6 Stunden )



Der Ball läuft fast nur in eine Richtung, der Der Ball läuft fast nur in eine Richtung, der FC Bayern ist überlegen, doch scheitert immer wieder am sensationellen Kevin Trapp . Dann treffen plötzlich die Hessen und beenden gleich mehrere Serien: Die Bayern verlieren nach Ewigkeiten zu Hause, Nagelsmann verliert erstmals und die Eintracht punktet gegen die Bayern. 👓 Vollständige Meldung