Im Landkreis Stade muss die Polizei wiederholt in ein Flüchtlingsheim anrücken, weil ein Mann andere bedroht. Als der 40-Jährige offenbar mit einem Messer auf die Beamten losgeht, erschießen sie ihn. Der Verstorbene soll an psychischen Problemen gelitten haben. Im Landkreis Stade muss die Polizei wiederholt in ein Flüchtlingsheim anrücken, weil ein Mann andere bedroht. Als der 40-Jährige offenbar mit einem Messer auf die Beamten losgeht, erschießen sie ihn. Der Verstorbene soll an psychischen Problemen gelitten haben. 👓 Vollständige Meldung