Rick Sonnens (Real) Antisemitismus-Vorfall um Musiker Gil Ofarim in Leipziger Hotel https://t.co/GaHHbMUEYJ #noafd #fckafd #FCKNZS… https://t.co/yhv72KdcCV vor 19 Sekunden ArtikeldienstOnline RT @dpa: Staatsanwaltschaft prüft strafrechtliche Relevanz: Musiker Gil Ofarim berichtet über antisemitischen Vorfall in Leipziger Hotel ht… vor 6 Minuten Niki RT @ZDDK_: Der Musiker und Künstler Gil #Ofarim wurde in einem Leipziger Hotel diskriminiert. Mit einem Video machte er den Vorfall nun in… vor 10 Minuten Stuttgarter Zeitung Antisemitismus-Vorfall in Leipziger Hotel #Antisemitismus #GilOfarim https://t.co/5n0K67byZ2 vor 10 Minuten Marco Adam RT @dpa: Staatsanwaltschaft prüft strafrechtliche Relevanz: Musiker Gil Ofarim berichtet über antisemitischen Vorfall in Leipziger Hotel ht… vor 11 Minuten Tantedoris, she/her RT @dpa: Staatsanwaltschaft prüft strafrechtliche Relevanz: Musiker Gil Ofarim berichtet über antisemitischen Vorfall in Leipziger Hotel ht… vor 12 Minuten