06.10.2021 ( vor 2 Stunden )



In Österreich hat es In Österreich hat es Hausdurchsuchungen im Umfeld von Kanzler Sebastian Kurz gegeben: Ermittler waren in der Zentrale der Regierungspartei ÖVP. Berichten zufolge war auch das Kanzleramt betroffen. Bei der österreichischen Regierungspartei ÖVP hat es eine Hausdurchsuchung gegeben. Mehrere Ermittler 👓 Vollständige Meldung