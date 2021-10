06.10.2021 ( vor 2 Stunden )



Nach der ersten Sondierungsrunde haben sich Grüne und FDP in Deutschland für den nächsten Schritt entschieden. Die beiden Parteien wollen – möglichst bald – ein erstes gemeinsames Sondierungsgespräch mit der SPD führen. Endgültig aus dem Rennen sind CDU und CSU damit zwar noch nicht. In der Union waren am Mittwoch dennoch die resignierenden Stimmen in der Mehrheit. 👓 Vollständige Meldung