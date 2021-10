Neuer Lavastrom entsteht: Starkes Erdbeben erschüttert La Palma

07.10.2021 ( vor 6 Stunden )

Eine Entspannung der Lage auf La Palma ist weiterhin nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Auf der Insel bebt wieder die Erde. Diesmal so stark, wie seit dem Vulkanausbruch vor zweieinhalb Wochen nicht mehr. Zudem entsteht ein neuer Lavastrom - und zieht bisher verschonte Flächen in Mitleidenschaft.