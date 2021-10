Glaube weiter Tauziehen in Texas: Das dortige strenge Abtreibungsgesetz ist einstweilig wieder in Kraft. Erst am Mittwoch war das… https://t.co/j7ZzRukqJ4 vor 1 Stunde Caliban ~ Calibans Nachrichten ~ Extrem strenges Abtreibungsgesetz in Texas wieder in Kraft https://t.co/2zc8h3Phhs vor 1 Stunde euronewsde Ein Berufungsgericht hat das extrem strenge Abtreibungsgesetz im US-Bundesstaat Texas vorübergehend wieder in Kraft… https://t.co/op1E4bm98i vor 1 Stunde MAINSTREAM SNIPER 🇵🇱🇩🇪🇦🇹 RT @wznewsline: USA: Strenges Abtreibungsgesetz in Texas wieder in Kraft https://t.co/021gQYkH97 https://t.co/vPMQeKGZ49 vor 2 Stunden Pflegekraft RT @MDRAktuell: Strenges Abtreibungsgesetz im US-Bundesstaat Texas vorerst wieder in Kraft: Ein Berufungsgericht gab damit dem Antrag des B… vor 3 Stunden Christliches Medienmagazin pro Ein Gesetz in Texas verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. https://t.co/Kd4hkknxpK vor 5 Stunden