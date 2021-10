10.10.2021 ( vor 3 Stunden )

Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz (ÖVP) als Bundeskanzler sind die Spitzen der Innenpolitik auch am Sonntag nicht zur Ruhe gekommen. Der designierte neue Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) traf am Sonntagvormittag Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler , auch ein Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen stand auf der Agenda. Ob dazu Näheres bekanntwird, ist offen: Schallenberg wollte sich am Sonntag nicht äußern. Zu klären sind allerdings einige entschiedene Fragen.