„Schattenkanzler“ oder Abschied auf Raten?

11.10.2021 ( vor 2 Stunden )

Wer die Krise hat, muss den Kalauer nicht suchen. „Kurz-Schluss“, „Kurz mal weg“, lauteten nur einige der Stilblüten seit Samstagnacht. Die Rettung vor der Koalitionskrise (manche sagen Staatskrise) in vorletzter Minute ist rasch zum Kampf um die Deutungshoheit geworden. Alte Abhängigkeiten oder Abrechnungsmotive verpuppen sich in der Interpretation der Vorgänge. Ist Kurz jetzt „ Schattenkanzler “? Oder ist sein Rückzug vom Samstag tatsächlich ein Abschied auf Raten, weil man, Unschuldsvermutung hin oder her, mit dieser Indizienlage in einem westeuropäischen Land schwer Spitzenrepräsentant eines Staates sein kann? Während weiter regiert und eine Steuerreform gerettet werden soll, ist mit wenig Beruhigung zu rechnen.