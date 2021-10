Cityreport24 Türkei siegt in 99. Minute: Stefan Kuntz weint Tränen der Erlösung https://t.co/H0wNCnKGzH https://t.co/CmAfLGboMZ vor 5 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Türkei siegt in 99. Minute: Stefan Kuntz weint Tränen der Erlösung https://t.co/TPhjDw0BRl vor 6 Stunden KOLOBOK (#SkyNet) RT @SPIEGEL_Top: Die türkischen Fußballer feierten mit einem emotionalen Trainer Stefan Kuntz ein Comeback in letzter Sekunde – und wahren… vor 7 Stunden Sportschau Sportnews Stefan Kuntz: Türkei siegt gegen Lettland in der neunten Minute der Nachspielzeit https://t.co/99zohVMsnJ https://t.co/NNItFY7Qlo vor 14 Stunden OctaviusVitoria Stefan Kuntz: Türkei siegt gegen Lettland in der neunten Minute der Nachspielzeit vor 14 Stunden Politiknachrichten - Politik und Nachrichten RT @SPIEGEL_Top: Die türkischen Fußballer feierten mit einem emotionalen Trainer Stefan Kuntz ein Comeback in letzter Sekunde – und wahren… vor 15 Stunden