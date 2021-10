12.10.2021 ( vor 19 Stunden )



Wien (dpa) - In Österreich ist in der Korruptionsaffäre rund um die konservative ÖVP nach Medieninformationen eine Meinungsforscherin festgenommen worden. Ein entsprechender Bericht der Zeitung "Der Standard" wurde der österreichischen Nachrichtenagentur APA aus Anwalts- und Regierungskreisen bestät