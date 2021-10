12.10.2021 ( vor 5 Stunden )



In Neubrandenburg geht eine Wohnung in Flammen auf. Zwei Frauen und ein 11 Monate altes Baby werden gerettetm sind aber noch in ärztlicher Behandlung. Nun wird gegen einen Polizisten ermittelt - ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. In Neubrandenburg geht eine Wohnung in Flammen auf. Zwei Frauen und ein 11 Monate altes Baby werden gerettetm sind aber noch in ärztlicher Behandlung. Nun wird gegen einen Polizisten ermittelt - ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. 👓 Vollständige Meldung