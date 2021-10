Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 22 Stunden



Helene Fischer privat: Intimer Einblick in Musikfilm & SAT.1-Show 01:20 Helene Fischer hat nicht nur ihr neues Album „Rausch“ in petto, auch ein Musikfilm mit intinem Einblicken wird bald veröffentlicht. Hier soll sich die werdende Mutter ganz privat zeigen. Hinzu kommt eine SAT.1-Show, in der sie ihre neuen Songs performt. Mehr Details zu der Schlagersängerin...