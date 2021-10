13.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Keine Serie wird so häufig gestreamt wie die düstere Geschichte von " Keine Serie wird so häufig gestreamt wie die düstere Geschichte von " Squid Game " über verzweifelte Menschen und tödliche Kinderspiele. Für Netflix zahlt sich damit die Investition in den asiatischen Markt mehr als aus. Dem Streamingdienst bleibt allerdings auch nicht anderes übrig. 👓 Vollständige Meldung