Alexander New post (Russland schließt NATO-Büro in Brüssel) published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/FRNqfdaRv6 vor 4 Stunden Lars Schotte 🇪🇺🇩🇪🇸🇰 RT @JochenScholz2: Vergessen Sie es, Herr Ross. Der demnächst freiwerdende Frankenberger-Stuhl ist schon für Ihren Kollegen Busse reservier… vor 10 Stunden Jochen Scholz Vergessen Sie es, Herr Ross. Der demnächst freiwerdende Frankenberger-Stuhl ist schon für Ihren Kollegen Busse rese… https://t.co/4ytqCkGztI vor 10 Stunden Disfosgen NATO-Büro geschlossen: Moskaus Hohn https://t.co/inavdYLffY via @faznet vor 10 Stunden EUROMAT RT @a_gellinek: Russland schließt sein NATO-Büro in Brüssel + das Kontaktbüro der NATO in Moskau. Russisches Außenministerium reagiert dam… vor 15 Stunden Shira RT @a_gellinek: Russland schließt sein NATO-Büro in Brüssel + das Kontaktbüro der NATO in Moskau. Russisches Außenministerium reagiert dam… vor 16 Stunden