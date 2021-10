20.10.2021 ( vor 1 Woche )



In zwei Pflegeheimen in Norddeutschland kommt es zu massiven Ausbrüchen des Coronavirus. Ein Großteil der Bewohner steckt sich an. Mittlerweile gibt es mehrere Todesopfer. Auch viele Mitarbeiter der Einrichtungen werden positiv getestet - einige von ihnen sind nicht gegen das Virus geimpft. 👓 Vollständige Meldung