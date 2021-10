22.10.2021 ( vor 4 Stunden )



Aller guten Dinge sind drei. Und so haben ABBA vor dem Erscheinen ihres Albums "Voyage" nun den dritten neuen Song vorgestellt. Das heißt: So neu ist er eigentlich gar nicht. "Just A Notion" stammt tatsächlich schon aus den 70er-Jahren.