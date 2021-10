23.10.2021 ( vor 1 Woche )



Von der schmalen Ems hinaus auf die Weltmeere: Das neue Kreuzfahrtschiff "Aidacosma" hat den Fluss in Richtung Nordsee passiert. Planmäßig soll der Ozeanriese noch heute die Niederlande erreichen. Für die Meyer-Werft ist es die zweite Überführung in diesem Jahr.