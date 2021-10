Cityreport24 Zerfahrenes Spiel geht an Hertha: Gladbach scheitert an schiefer Flugeinlage https://t.co/9Mn0DPCNmJ https://t.co/IcmaI7PeC6 vor 12 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Zerfahrenes Spiel geht an Hertha: Gladbach scheitert an schiefer Flugeinlage https://t.co/chSDpIXja8 vor 12 Stunden