25.10.2021 ( vor 2 Tagen )



Unter anderem an der Seite von Jennifer Aniston spielte er in der TV-Serie „Friends“. Jetzt ist James Michael Tyler im Alter von 59 Jahren an Krebs gestorben. Unter anderem an der Seite von Jennifer Aniston spielte er in der TV-Serie „Friends“. Jetzt ist James Michael Tyler im Alter von 59 Jahren an Krebs gestorben. 👓 Vollständige Meldung