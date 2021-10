28.10.2021 ( vor 6 Stunden )



In Deutschland haben bereits 1,8 Millionen Menschen ihren In Deutschland haben bereits 1,8 Millionen Menschen ihren Corona -Impfschutz mit einer zusätzlichen Impfung auffrischen lassen. Gesundheitsminister Spahn ist einer davon. Seine Impfung nutzt er - vor allem mit Blick auf die kalte Jahreszeit - für einen Appell an alle. 👓 Vollständige Meldung