31.10.2021 ( vor 4 Stunden )



In Großbritannien ist der Preis für Strom bisher dauerhaft höher als in Deutschland. Um den Preis zu drücken, braucht das Land Strom aus dem Ausland. Hier kommt Deutschland ins Spiel. In Großbritannien ist der Preis für Strom bisher dauerhaft höher als in Deutschland. Um den Preis zu drücken, braucht das Land Strom aus dem Ausland. Hier kommt Deutschland ins Spiel. 👓 Vollständige Meldung