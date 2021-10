Die wichtigsten G-20-Beschlüsse in Rom

Der zweitägige G20-Gipfel in Rom geht zu Ende. Auf einige Punkte konnten sich die wichtigsten Wirtschaftsmächte einigen, doch mit Blick auf die...

Der G20-Gipfel in Rom hat sich auf eine Reihe von Festlegungen geeinigt, die über frühere Beschlüsse der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer...

Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer haben sich nach einer offenbar turbulenten Debatte in Rom doch noch zur gemeinsamen Grundsatzeinigung zum Pariser...

Rom (dpa) - Die wichtigsten Wirtschaftsmächte wollen den Kampf gegen die Corona-Pandemie in ärmeren Ländern stärker unterstützen. Zum Auftakt des letzten...

Weltpolitik: Klima und Corona bestimmen die Agenda beim G20-Gipfel Rom (dpa) - Die wichtigsten Wirtschaftsmächte wollen sich dafür einsetzen, dass bis nächsten September mindestens 70 Prozent der Bevölkerung in allen...

