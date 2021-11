01.11.2021 ( vor 2 Tagen )



Am Dienstag will die sächsiche Landesregierung eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschließen. Ministerpräsident Kretschmer spricht sich für ein flächendeckendes 2G-Modell aus. Das wäre der Am Dienstag will die sächsiche Landesregierung eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschließen. Ministerpräsident Kretschmer spricht sich für ein flächendeckendes 2G-Modell aus. Das wäre der Lockdown für Ungeimpfte. 👓 Vollständige Meldung