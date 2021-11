HansFalk Corona Ungeimpften droht Lockdown https://t.co/U5eSzRCuk5 vor 20 Minuten BSAktuell Intensivmediziner warnen mit Blick auf den zweiten Corona-Winter vor einem Bettenmangel auf Intensivstationen in De… https://t.co/HAPCnonQGO vor 3 Stunden Howi RT @karlheinz_e: Corona-Lage auf Intensivstationen in Sachsen spitzt sich zu - Krisen-Treffen am Montag Und nun „liebe“ #Covidioten und #Qu… vor 3 Stunden Psycho Dad 😷💉💉😷 RT @karlheinz_e: Corona-Lage auf Intensivstationen in Sachsen spitzt sich zu - Krisen-Treffen am Montag Und nun „liebe“ #Covidioten und #Qu… vor 3 Stunden Elke Zimmermann RT @saechsischeDE: Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge spitzt sich die Corona-Lage zu. Von den #COVID19-Betten in den Krankenhäus… vor 4 Stunden sächsische.de Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge spitzt sich die Corona-Lage zu. Von den #COVID19-Betten in den Kranke… https://t.co/CuK2c4OQen vor 4 Stunden