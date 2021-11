01.11.2021 ( vor 12 Stunden )



Paris und London werden sich in der Frage um Fischereilizenzen nicht einig. Frankreich wollte ab Mitternacht alle Waren aus Großbritannien kontrollieren und seine Häfen für britische Fischer sperren. Doch Macron vertagt die Strafmaßnahmen vorerst - und sieht nun die Briten am Zug.