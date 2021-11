Arbeitslosigkeit wieder auf Vorkrisenniveau

02.11.2021 ( vor 4 Tagen )



Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober erneut gesunken und liegt nun unter dem Niveau von 2019. Konkret waren Ende des Monats 341.142 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet, davon befanden sich 71.628 in Schulung. Vor allem der Ausblick auf den Wintertourismus treibt die Entwicklung an, aber auch in Wien gab es einen satten Rückgang. ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher sprach von einer „ungewöhnlichen Dynamik“. Auch mittelfristig dürfte die Entwicklung besser als erwartet verlaufen, so das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). 👓 Vollständige Meldung