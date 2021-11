03.11.2021 ( vor 12 Stunden )



Die vierte KV-Verhandlungsrunde in der Metalltechnischen Industrie ist in der Nacht nach knapp 14 Stunden ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Das Angebot der Arbeitgeber sei „weiterhin unzureichend“, teilten die Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit. Bereits am Mittwoch sind Warnstreiks in 50 Betrieben geplant. Die Arbeitergeberseite kritisierte die „Blockadehaltung“. 👓 Vollständige Meldung