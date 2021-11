03.11.2021 ( vor 7 Stunden )



In der In der Bundesliga dümpelt RB Leipzig auf Platz acht herum, von Bayern-Jäger kann keine Rede mehr sein. Ausgerechnet gegen das Superteam von PSG um Neymar und Mbappé droht nun auch noch das Aus in der Champions League. Was ist passiert mit den Sachsen? 👓 Vollständige Meldung