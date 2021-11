03.11.2021 ( vor 19 Stunden )



Deutschland läuft in die vierte Welle hinein und diskutiert über Deutschland läuft in die vierte Welle hinein und diskutiert über Booster -Impfungen. Laut Virologe Streeck sind diese zwar wichtig, lösen aber das derzeit größte Problem nicht. Dass in dieser Corona-Saison keine flächendeckenden kostenlosen Tests zur Verfügung stehen, bedauert Streeck ausdrücklich. 👓 Vollständige Meldung