Cityreport24 Ajax knackt Dortmund in Überzahl: Lächerlicher Platzverweis schwächt BVB entscheidend https://t.co/UGcDgLtB9d https://t.co/T6plV4GdOy vor 4 Stunden ntv Nachrichten Ajax knackt Dortmund in Überzahl: Lächerlicher Platzverweis schwächt BVB entscheidend https://t.co/HUY2Hl3pLP vor 5 Stunden Blauw Ajax knackt Dortmund in Überzahl. Lächerlicher Platzverweis schwächt BVB entscheidend. https://t.co/0izlsEXHK9 vor 6 Stunden