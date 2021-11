Christoph RT @derspiegel: Einige Hagelkörner waren so groß wie Tomaten: Teile Mallorcas sind von einem heftigen Hagelsturm kurzzeitig in eine weiße W… vor 8 Stunden Besorgte Bürgerin RT @derspiegel: Einige Hagelkörner waren so groß wie Tomaten: Teile Mallorcas sind von einem heftigen Hagelsturm kurzzeitig in eine weiße W… vor 12 Stunden Ja_Nina RT @BR24: Nach schweren Unwettern auf den #Balearen war die Insel #Mallorca am Donnerstag weiß von Hagelkörnern. Manche der Hagelkörner war… vor 13 Stunden 🔴monozytenfarben #NoCovid #Klimakrise 🔴 RT @BR24: Nach schweren Unwettern auf den #Balearen war die Insel #Mallorca am Donnerstag weiß von Hagelkörnern. Manche der Hagelkörner war… vor 13 Stunden Robowarp RT @BR24: Nach schweren Unwettern auf den #Balearen war die Insel #Mallorca am Donnerstag weiß von Hagelkörnern. Manche der Hagelkörner war… vor 13 Stunden BR24 Nach schweren Unwettern auf den #Balearen war die Insel #Mallorca am Donnerstag weiß von Hagelkörnern. Manche der H… https://t.co/Nls4zcEs8A vor 13 Stunden