05.11.2021 ( vor 22 Stunden )



Der Gipfel von Bundesregierung und Landeshauptleuten am Freitag in Wien hat gebracht, was viele schon erwartet hatten: In ganz Österreich kommt flächendeckend eine 2-G-Regel, wo bisher 3-G galt. Außerdem wird die Gültigkeit des „Grünen Passes“ verkürzt und die FFP2-Maskenpflicht ausgeweitet. 👓 Vollständige Meldung