Inzidenz in Sachsen-Anhalt steigt weiter auf 187, 8 Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen steigt in Sachsen-Anhalt stetig weiter. Am Samstag lag sie bei 187, 8 nach 177, 1 am Freitag und 161, 9 am...

t-online.de vor 5 Stunden - Politik