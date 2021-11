08.11.2021 ( vor 10 Stunden )

In Belarus schleusen offenbar bewaffnete Einheiten Hunderte Migranten zur polnischen Grenze . Die polnische Regierung rechnet damit, dass sich die Gruppe bald in Bewegung setzt. Eine größere Gruppe von Migranten bewegt sich laut Angaben der Behörden in Belarus zu Fuß auf die Grenze zum EU-Nachbarland